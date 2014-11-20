Pendik'teki lisede 4 öğrenciye cinsel istismar skandalı!

İstanbul Pendik’te 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan müdür yardımcısı hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. 15 yıl hapis cezası istenen H. K. olayın ortaya çıkmasından sonra tutuklandı. İddianamede, K.’nın cinsel organının fotoğrafını çekip öğrencilerden birine gönderdiği bilgisi de yer aldı.

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasında yer alan belgelere göre olay Pendik’teki bir meslek lisesinde yaşandı. Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, 12 yıl kadar olayın yaşandığı okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan H. K.’nın cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kız öğrencilerinden 3’ü 15 biri ise 16 yaşında.

Devamsızlık sorunu için gittiler

Savcılık iddianamesine göre, öğrenciler Müdür Yardımcısı H. K.’nın yanına devamsızlık problemlerinin çözümü için gitti. H. K., devamsızlık konusunu sorun yapmamalarını, sıkıntıyı çözeceğini söyledi. Bu olaydan sonra öğrenciler K.’nın odasına daha sık gitmeye başladı. İddianameye göre K. bir keresinde öğrencilere 150 TL harçlık verdi. K.’nın öğrencilere zaman zaman para vermeye devam ettiği belirtilen iddianamede, öğrencilerin aldıkları parayı ortak harcadıklarına işaret edildi.

Cinsel içerikli mesajlar dosya

İddianameye göre K. kimi zaman odasındaki dosyaların düzenlenmesi için öğrencileri yanına çağırdı; bir keresinde öğrencilerden birinin poposunu taciz etti. Öğrencinin tepki göstermesi sonrası K. şaka yaptığının söyledi. Öğrencilerin, zaman zaman odaya gitmeye devam ettiğine işaret edilen iddianamede K.’nın, kız öğrencilerin yanında cinsel organı ile oynadığına işaret edildi. İddianamede K.’nın cinsel organının fotoğrafını çekip öğrencilerden birine “Neredesin özlettin kendini” mesajı eşliğinde gönderdiği ifade edildi.

Öğrencinin babası gördü

İddianamede, öğrencilerden birinin babasının mesajları görmesi sonrası olayın ortaya çıktığına işaret edildi. Olayın ortaya çıkması ile birlikte öğrenciler aileleri ile birlikte Pendik Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu. H. K. tutuklanarak Üsküdar’daki Paşakapısı Cezaevi’ne konuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonrası dosya ilk olarak sulh ceza mahkemesine oradan asliye ceza mahkemesine oradan da, yetkisizlik kararı ile, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

8 yıldan 15 yıla varan sürelerde hapis cezası ile yargılanan H.K.'nın alacağı cezaya ilişkin konuşan hukukçular, eğitici-öğretici vasfı olan kişilerin böylesi bir suçu karışmaları durumunda, yeni ceza kanununa göre ceza yarı oranında artırıldığına işaret etti.

Veda töreni ile gönderildi

Davanın ilk duruşması önceki yapıldı. 52 yaşında olan H. K.’nın 30 yıla yakın bir süreden beri eğitim hayatında olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı okulda 12 yıl müdür yardımcısı olarak görev yapan K.’nın ilk evliliğini 4 yıl önce yaptığı bu evlilikten 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı okuldan bu yılın başında düzenlenen veda töreni ile ayrılan K.’nın, halen bu okulun yöneticisi olduğu bilgisi okulun web sitesinde yer alıyor.