Pendik'te yol çalışması sırasında feci kaza; 7 yaşındaki öğrenci öldü (2)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK\'te okul çıkışı annesi ve ablası ile birlikte yapım çalışması olan yolda yürüyen 7 yaşındaki 1 çocuk inşaat demirlerinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sırlarında Kavakpınar Mahallesi Papağan Sokak üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı annesi ve 9 yaşındaki ablasıyla çalışma yapılan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha Aksoy, Tırın boşalttığı inşaat demirlerinin altında kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orada çalışma yapan kepçe ile inşaat demirleri küçük çocuğun üzerinden kaldırıldı. Sağlık ekipleri, Talha Aksoy\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri ceset ve çevresinde inceleme yaparken Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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