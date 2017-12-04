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Pendik'te tabanca imalathanesine baskın: 1 kişi gözaltında

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te tabanca imalathanesine yapılan baskında 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda tabanca ve mermiler ele geçirildi

04 Aralık 2017 03:41

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK\'te tabanca imalathanesine yapılan baskında 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi Efendiler Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın bodrum katına baskın düzenledi. Baskında, tabanca imalatı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda tabanca ve mermiler ele geçirildi. Tabanca imalatında kullanılan makineler ve çeşitli malzemelere de el konuldu. Binanın girişine kameralar yerleştirildiği görüldü.
Olayla ilgili çok yönlü çalışma yürütülürken gözaltına alınan kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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