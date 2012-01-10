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Pendik'te silahlı soygun    İSTANBUL (A.A)

10 Ocak 2012 02:08

-Pendik'te silahlı soygun    İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Pendik'te bir markete giren silahlı 3 kişi, kasiyeri darp ettikten sonra bir miktar parayı alarak kaçtı.  Kurtköy Sena Sokak'ta Ercan Karahasan'a ait markete özel bir otomobille gelen maskeli 3 kişi, kasiyer Zeki Güner'i silahla etkisiz hale getirerek darp etti. Kasadaki 650 lirayı alan soyguncular, geldikleri otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soygunu gerçekleştirenlerin yakalanması için inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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