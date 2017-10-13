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PENDİK'TE  SİLAHLI SALDIRI : 1 KIZ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ  (4)

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA  Pendik'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı

13 Ekim 2017 20:13

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA 
Pendik\'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı.
Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi.  Pendik  Güzelyalı Tren İstasyonu\'nda bir kişi, 1\'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Saldırıda kıza öğrenci hayatını kaybetti.  Diğer 2 kişi öğrenci ise yaralandı. Öğrenci olmadığı belirtilen saldırgan, polisten kaçarken yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir okula girerek saklandı. Burada bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan saldırgan  gözaltına alındı.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yerdeki ceset
-İncelemeler
-Okulun görüntüleri

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