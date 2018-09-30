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PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 3 YARALI (2)

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Pendik'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti

30 Eylül 2018 15:36

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Pendik\'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 
Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası pompalı tüfekle olay yerine gelen kişi, karşısındakilere  ateş açtı. Saldırıda aynı aileden olan 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar
 

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