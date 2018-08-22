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PENDİK'TE ORMAN YANGINI

  * Aydos Ormanı'nda çıkan yangında 1 dönüm alan zarar gördü

22 Ağustos 2018 17:30

 

* Aydos Ormanı\'nda çıkan yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA
Pendik Aydos Ormanı\'nda çıkan yangıda 1 dönümlük alan zarar gördü. 
Olay saat 13.00 sıralarında Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi\'nde bulunan Aydos ormanında meydana geldi. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye itfaiye ekipleri istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 dönümlük bir alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletmesi personellerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Polis çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Ormanda yanan alan
-İtfaiye ekibi araçları ve ambulanslar
-Genel ve detay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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