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Pendik'te öldürülen lise öğrencisinin cenazesinde havaya ateş açıldı!

Helin Palandöken cenazesi Tuzla'daki Aydınlı Cemevi'nden kaldırılacak

14 Ekim 2017 18:36

İstanbul Pendik'te kendisini saplantılı şekilde takip eden saldırgan tarafından vurularak öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'in cenazesi Tuzla'daki Aydınlı Cemevi'ne getirildi. Burada cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Helin Palandöken cenazesi 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken'in mezarının yanına defnedilmek üzere Aydınlı Mezarlığı'na götürüldü.

Bu arada cenaze, cemevinden çıkarılırken kalabalık ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Arbede yaşandığı sırada kalabalık içindeki bir kişi havaya ateş açtı. Bunun üzerine cenaze törenine katılanlarla bu kişi arasında yeniden arbede yaşandı. 

Helin'in arkadaşları olayı anlattı. Olaya şahit olan bir arkadaşı, "Arabadan indi. 'Selam gençler' diye bağırdı. Helin'e 3 kurşun sıktı. İki sefer de Cemil'e sıktı. Havaya ateş açtı, Deniz'e denk geldi" diyerek olayı anlattı.

Bir arkadaşı ise, "Okula ve dershanesine çiçek yolluyormuş. Helin peşini bırakmasını istiyormuş" dedi.
Helin'in cenazesi, törenin ardından 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken'in mezarının yanına defnedilecek. (DHA)

 

 

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