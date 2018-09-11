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PENDİK'TE NİŞANLISINI REHİN ALAN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Pendik'te nişanlısını rehin alan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

11 Eylül 2018 12:40

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Pendik\'te nişanlısını rehin alan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde meydana gelen olayda Umut D. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K\'yı rehin almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından zanlı, polise teslim olmuştu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-Adliyeye sevk edilmesi
-Olayla ilgili görüntüler


 

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