Pendik'te nişanlısını rehin alan kişinin davasında duruşma içeriğine yayın yasağı getirildi

Şengüler YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) Pendik\'te bir okulda eski nişanlısı Hümeyra K.\'yı bıçak zoruyla rehin alan Umut D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Umut D. hakkında, \"Cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak\" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya başlandı. Mağdur Hümeyra K. ve sanık avukatının talebiyle duruşmaların içeriğine yayın yasağı getirildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya mağdur Hümeyra K.(19) katılmazken; tutuklu sanık Umut D.(22), tarafların aileleri ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Pendik\'te 10 Eylül tarihinde bir okulda eski nişanlısı tarafından rehin alınan Hümeyra K. (19) duruşma öncesi mahkemeye gelerek beyanını verdi ve yayın yasağına yönelik talebini içeren dilekçesini sundu.

Sanık avukatı da tutuklu sanık Umut D. ve ailesinin de aynı yöndeki taleplerini iletirken sanığın asker olduğu için psikolojik olarak zor duruma düşmesini engellemek istediklerini söyledi.

Mahkeme hakimi, müştekinin olayın içeriği ve yaşı gereği etkilenmemesi ve aile itibarının sarsılmaması talebini göz önüne alarak \'duruşmanın içeriğinin yayınlanmasının yasaklanması\' kararı verdi.

İDDİANAMEYE GÖRE OLAY ŞÖYLE OLDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Umut D.\'nin, \"Cinsel amaçla cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak\" suçlarından 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Umut D.\'nin eski nişanlısı olan mağdur Hümeyra K.\'nın internet üzerinden başka erkeklerle mesajlaşmasını gerekçe göstererek çalıştığı okula gittiği, okulun tuvaletinden onunla tartıştığı, cebinden çıkardığı bıçağı göstererek darp ettiği, çıkan sesler üzerine müdür yardımcısının onların yanına gittiği anlatıldı. Umut D.\'nin bu sırada mağdurun boynunu çanta askısına dolayarak sıktığı ve \"Ya benimle birlikte olacaksın ya da seni gebertirim\" diyerek onu alıkoyduğu kaydedilen iddianamede, emniyet görevlilerinin olaya müdahil olması ile şüphelinin yakalandığı anlatıldı. Sanığın, \"Cinsel amaçla cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak\" suçlarından 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.