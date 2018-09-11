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Pendik'te nişanlısını rehin alan kişi tutuklandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te  bir okulda nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan Umut D

11 Eylül 2018 15:49

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) PENDİK\'te  bir okulda nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan Umut D., savcılık sorgusunun ardından, \"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Pendik\'te dün bir okulda nişanlısı Hümeyra K.\'yı (19) rehin aldıktan sonra teslim olan ve polis tarafından gözaltına alınan Umut D. (22), gözaltı işleminin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na getirilen Umut D., soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra, \"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Umut D.\'nin tutuklanmasına karar verdi.

 

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