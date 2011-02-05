-PENDİK'TE ''NERONLAR'' MESAİDEYDİ İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Pendik'te park halindeki 6 araç yakıldı. Esenler Mahallesi Sancak Sokak'ta park halindeki 3 araçta aynı anda yangın çıktı. Araçların yandığını gören vatandaşlar, itfaiye gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada, Petek Sokak'ta da araçların yandığı yönünde ihbar geldi. Petek Sokak'a giden itfaiye ekipleri, 3 araçta çıkan yangını söndürdü. İtfaiyenin müdahalesine rağmen 6 araçtan 3'ü kullanılamaz hale geldi. Araçların yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği anlaşıldı. Araçları yakan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.