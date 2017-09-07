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Pendik'te narkotik denetimi

  Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Pendik Botaş Parkı'nda narkotik denetimi yapıldı

07 Eylül 2017 20:18

 

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Pendik Botaş Parkı\'nda narkotik denetimi yapıldı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimde narkotik köpeği \'Kara\' parkta arama yaptı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pendik Kaynarca Mahallesi\'ndeki Botaş Parkı\'nda narkotik denetimi yapıldı.
Çok sayıda polisin katıldığı denetimde parktaki şüpheli kişiler incelendi ve Genel Bilgi Tarama(GBT) sorgulamaları yapıldı. Şüpheli kişilerin yanındaki çantalar da didik didik arandı.

NARKOTİK KÖPEĞİ ARAMA YAPTI
Denetime narkotik köpeği \'Kara\' da katıldı. Narkotik köpeği ile park etrafı, ağaç dipleri ve çöp kovaları arandı. 16.00\'da başlayan denetim saat 18.00\'da sona erdi.
 

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