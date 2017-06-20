Pendik'te mini etek giydiği için darp edilen kadın: Tek isteğim saldırganın ceza alması!

İstanbul Pendik'te Ramazan ayında mini etek giydiği gerekçesiyle saldırıya uğrayan Melisa Sağlam, saldırganın ceza almasını istediğini söyledi. Sağlam, "Benim istediğim tek şey saldırganın ceza alması. Kadınlara yapılan saldırılara ya izin veriliyor ya da az ceza veriliyor. Buradan cesaret alıp saldırıyorlar​" dedi.

İstanbul Pendik’te bir minibüste geçen hafta mini etek giydiği gerekçesiyle saldırıya uğrayan Melisa Sağlam ve annesi BirGün gazetesine konuştu. Melisa Sağlam “Benim istediğim tek şey saldırganın ceza alması. Kadınlara yapılan saldırılara ya izin veriliyor ya da az ceza veriliyor. Buradan cesaret alıp saldırıyorlar” dedi. Melisa, saldırıya uğradıktan sonra sonra minibüste ağladığını, burada bir erkeğin kendisine “bayan minibüste bu şekilde ağlayamazsınız” dediğini söyledi. Kadınların desteğinden güç aldığını ifade eden Melisa, “Bu destek beni çok güçlendirdi” diye konuştu.

"Toplum artık tepki göstermeli"

Saldırganların bu cesareti önceki olaylardan aldıklarını ifade eden Melisa Sağlam, “Bu şahıslar zaten ya takdir görüyor ya ‘helal olsun’ deniyor. Saldırgan da bir fırsat yakalıyor ve eylemi gerçekleştiriyor. İzin veriliyor ya da cezası az oluyor. Bu gücü yine toplum ve adaletin eksikliği veriyor. Toplum artık tepki göstermeli. Bu zamana kadar olanlar bir yana, yeni tohumların yanlış filizlenmesini önleyebiliriz” dedi.



Kadınların birlikte mücadele etmesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Melisa Sağlam, “Kadınlar olarak hep beraber el ele olalım. Küçük dediğimiz olaylara ses çıkarmadıkça daha büyüğünün olma ihtimali var. Toplumda birçok insan kısıtlanma altında yaşıyor, onlar için kolay değil kalkıp ‘ben tacize uğradım’ demek. Olayın sonunda öldürülürsen ancak tepkiler oluyor. Bu bir saldırı, bu bir ön adım. Bir laf atış, bir bakış, sözlü taciz bunlar hep ön adım. Bundan sonra bu adamın yapacağı iş; belki elinde bıçak olsa, belki alkollü olsa tecavüz etmek, öldürmek” ifadelerini kullandı.

Şoför: Seni korumak zorunda mıyım?

Melisa Sağlam, yaşadıklarını ise şöyle anlattı: “Saldırının yalan olduğunu iddia edenler de çıktı. ‘Fotoğraf yok, kayıt yok, resmi belge yok’ diyorlar! Yok, çünkü polisin elinde. Cumartesi günü yakalandı, bugün de basında yer alacaktır. Bir arkadaş ‘şoför yok mu’ yorumunda bulunmuş. Biz gittik şoförle konuştuk. Ben ‘hiç mi acımadın’ diye ağlamaya başlayınca ‘seni korumak zorunda mıyım’ cümlesini kurdu. ‘O minibüste kimse yok muydu’ diyen arkadaşlar, Birileri vardı ama bir insan yoktu. Yere yığıldıktan sonra ağlamaya başladım ve bir bey gelip ‘bayan minibüste böyle çığlık atıp ağlayamazsınız’ dedi. Ben darp edilirken susup izleyen adam söyledi bunu bana. Yani toplu taşımada bir kadını darp etmek normal, ama kadının sesini çıkması yasak.”

Anne Sağlam: Çocuklarınıza destek olun

Melisa Sağlam’ın annesi de her zaman kızının yanında olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Biz kızımızın yanında olduk, ona destek olduk, yapılması gerekeni yaptık. Kızım şanssız bir olay yaşadı, ben kızıma her zaman güvendim ve destekçisiyim. Bütün annelere de sesleniyorum. Çocuklarınıza destek olun onları yalnız bırakmayın.”

Adliye önünde destek açıklaması

Nar Kadın Dayanışması Melisa Sağlam’a destek için Kartal Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Kız kardeşimiz Melisa’nın maruz kaldığı şiddetin, davasının takipçisi olacağız. Kadın dayanışmasından aldığımız güç ile kadın düşmanlarının peşindeyiz” denildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Basın açıklamasında konuşan Melisa Sağlam’ın avukatı Nuriye Alsancak ise şunları söyledi: “Şüpheli olayın olduğu minibüsteki kameralardan tespit edilerek yakalandı cumartesi günü ancak ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Biz savcılığa taleplerimizi ileten bir dilekçe sunduk, ayrıca tutuklama talebinde de bulunduk. Bunlara dur demedikçe, ses çıkarmadıkça bunun sonu olmayacak. Her alanda, her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Sürecin de takipçisi olacağız.”