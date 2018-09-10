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Pendik'te lisede rehin alma (4)

  Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)  PENDİK Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı

10 Eylül 2018 17:06

 

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)  PENDİK Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı. 
Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut K. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısını rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi.
Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri de devreye girdi. Polisin ikna çalışması sürüyor. 

(FOTOĞRAF)



 

 

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