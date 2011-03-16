-PENDİK'TE KORKUTAN PATLAMA İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Pendik'te bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Orhan Gazi Mahallesi Vatan Caddesi Doğu Sokak'taki çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yeri inceleme ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bölgeye sevk edildi. Çöp konteynerinde bulunan gaz dolum tüpü, pil ve kablo, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Mahalle sakinleri, patlamanın, 9-10 yaşlarında, kapüşonlu ve kot pantolonlu iki çocuğun çöp konteynerine bir madde atmasından sona meydana geldiğini söylediler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.