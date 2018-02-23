PENDİK'TE KOCA DEHŞETİ: EŞİ, BALDIZI VE ÜVEY OĞLUNU SİLAHLA YARALADI(1)

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Pendik\'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı. Eşi, baldızı ve 13 yaşlarındaki üvey oğluna silahla ateş ederek yaraladığı iddia edilen koca kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

-Görgü tanıklarıyla röp.

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