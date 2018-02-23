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PENDİK'TE KOCA DEHŞETİ: EŞİ, BALDIZI VE ÜVEY OĞLUNU SİLAHLA YARALADI(1)

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Pendik'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı

23 Şubat 2018 19:11

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Pendik\'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı. Eşi, baldızı ve 13 yaşlarındaki üvey oğluna silahla ateş ederek yaraladığı iddia edilen koca kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri
-Yaşanan hareketlilik
-Görgü tanıklarıyla röp.
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