Pendik'te kız öğrenciyi öldüren saldırgan adliyeye sevkedildi (2)

PENDİK\'TE KIZ ÖĞRENCİYİ ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA) Pendik\'te 1 kız öğrenciyi öldüren yanındaki 2 erkek öğrenciyi ise yaralayan 21 yaşındaki Mustafa Yetgin adliyeye sevkedildi.



Pendik Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlananan Mustafa Yetgin, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Polisin çelik yelek giydirdiği Yetgin, daha sonra Anadolu Adalet Sarayı\'na götürüldü.

HELİN\'İN O MESAJI



Öte yandan hayatını kaybeden Helin Palandöken\'in 18 Eylül\'de Twitter hesabında \"Gizli bir sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum\" mesajını paylaştığı ortaya çıktı