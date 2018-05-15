Pendik'te feribot kıyıya çarptı; 10 yaralı (2)

Anıl UÇAN-Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada ilk belirlemeye göre 7 kişi yaralandı.

Yalova\'dan Pendik\'e gelen \"Fatih Sultan Mehmet 1\" feribotu saat 14.45 sıralarında yanaştığı sırada teknik arıza nedeniyme iskeleye çarptı. Kazada 10 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken bazılarına da olay yerinde müdahale edildi.

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