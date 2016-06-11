Pendik'te el yapımı bomba patladı

Pendik'te el yapımı bombanın patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucunda el yapımı bombalarda parmak izi bulunduğu iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Pendik Sülüntepe Mahallesi 18 Mart Caddesi’nde dün akşam meydana gelen olayda, iki patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.



DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda patlama sesine el yapımı bombaların sebep olduğunu belirleyerek, durumu Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü’ne ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kanlı poşette iki bomba

Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışma ile patlamanın parça tesirli el yapımı patlayıcıyla gerçekleştiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede olay yerine yakın bulunan Çil Sokak’ta da kanlı bir poşette 2 adet patlamamış el yapımı bomba buldu.

Görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri üzerine çalışmaya başlayan polis ekipleri 1’i kadın 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Ekipler çevrede bulunan hastanelere de konu ile ilgili bilgi aktardı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine elinden yaralanarak başvuran bir kişi olduğu TEM ekiplerine haber verildi.



TEM ekipleri sol elinden yaralanarak hastaneye arkadaşı Sema Ç. ile birlikte başvuran Z. İ.’nin, patlama esnasında yaralandığını belirledi. Ekipler Z. İ.’nin ifadesine başvurarak, patlama sırasında yanında Zozan İ. ve Nurullah A.’nın da bulunduğunu öğrendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk belirlemeye göre el yapımı parça tesirli bombalar üzerinde 4 şüphelinin de parmak izlerine rastlandı.

TEM ekipleri, Zozan İ. ve Nurullah A.’yı yakalamak için bugün Pendik’te bulunan bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda tedavisi tamamlanan Z. İ.’nin de aralarında bulunduğu Zozan İ., Nurullah A, Sema Ç. ve Mahsun İ. yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.