PENDİK'TE ARAÇ YAMAÇTAN YUVARLANDI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Pendik\'te kontrolden çıkan otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıları görerek yardım etmek için duran kamyonete de arkadan TIR çarptı.

Kaza, Pendik Kavakpınar Mahallesi Kuleli Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 34UZ3216 plakalı otomobil virajı dönerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkıp yamaçtan yuvarlanmaya başlayan araçta bulunan Belil Altun, Emin Bitkaya, Ramazan Boğazkaya ve Ömer Karatay yaralandı. İhbar üzerine bölgele polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEMDE KOLTUKTA BEKLEDİ

Bu sırada Kurtköy bağlantı yolunda seyir halinde olan 54 YY 568 plakalı eşya taşıyan kamyonetin sürücüsü yan yoldaki kazayı görüp yardım etmek üzere araçtan indi. Aynı yönde ilerleyen 34 ZM 9206 plakalı TIR duramayarak yol kenarındaki kamyonete arkadan çarptı. Bu kazada yaralanan olmazken kamyonetteki eşyalar otoyola saçıldı. Eşya sahibi olduğu öğrenilen kadın da kaza nedeniyle şoka girdi. Yol kenarındaki koltuğa oturan kadına bir vatandaş su vererek sakinleştirmeye çalıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada yaralılar da kaza yerine ulaşan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çerveye dağılan eşyalar ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Yamaçtan yuvarlanan aracın görüntüsü

-Vatandaşların aracın içine baklması

-Bir görgü tanığı ile röp

-Temde kazaya karışan kamyonetin ve tırın görüntüsü

-Yola saçın eşyaların görüntüsü

-Koltukta oturan kadının görüntüsü

-Bir vatandaşın kadına su vererek sakinleştirmeye çalışması

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler



