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PENDİK'TE 20 ARAÇ KUNDAKLANDI  İSTANBUL (A.A)

26 Aralık 2010 11:36

-PENDİK'TE 20 ARAÇ KUNDAKLANDI  İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Pendik'te park halindeki 20 araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi, Fatih ve Orhangazi mahallelerinde park halinde bulunan otomobil, minibüs ve tırlar gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yanan araçlar tamamen söndürüldü. Bir minibüsten yükselen alevlerin elektrik tellerine zarar vermesi sonucu, bölgede elektrik kesintisi de yaşandı. Kundaklanan bazı araçlar tamamen, bazıları da kısmen kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki güvenlik kameraları görüntüleri incelemeye alınırken, kundaklama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

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