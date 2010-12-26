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Pendik'te 20 araç kundaklandı

Pendik’te bölücü örgüt yandaşları, park halindeki 20 aracı benzin dökerek ateşe verdi.

26 Aralık 2010 02:00

T24 - Pendik’te bölücü örgüt yandaşları, park halindeki 20 aracı benzin dökerek ateşe verdi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Yasadışı bölücü örgüt yandaşları, Saat 03.00 sıralarında Fatih, Orhangazi, Ahmet Yesevi mahallelerinde park halinde bulunan TIR, minibüs ve otomobillerden oluşan 20 aracı ateşe verdi. Saldırganlar yaya olarak kaçarken, yanan araçlara ilk müdahaleyi mahalleliler yaptı. Yanan bir minibüsten yükselen alevler elektrik tellerine sıçradı. Bir evin camları kırıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısmen yanmakta olan araçları söndürdü. Olay gelen polis, kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Saldırganlar, dün gece de Maltepe’de 14 otomobili yine benzin dökerek ateşe vermişti.

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