Pendikspor - Zonguldak Kömürspor: 1-0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Pendik

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Tolga Özcan xx, Oğuz Akyüz xx

PENDİKSPOR: Emre Aydın(xxx)- Okan Yıldız(xxx), Süheyl Çetin(xx), Erdinç Pekgöz(xx), Berk Neziroğluları(xxx), Fatih Cerlek(xxx), Azad Filiz(xx), Mehmet Alaeddinoğlu(xxx), Mustafa Öztürk(xx) Dk. 65 Caner Alioğlu(xx), Yaser Hacımustafaoğlu(xxx) (Dk. 90 Yasin Abdioğlu (?), Yasin Görkem Arslan(x) (Dk. 46 Kudret Kanoğlu (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan Ören(xx) - Okan Duran(xx), Ercan Coşkun(xx), Semih Beyaz(xx), Kemal Cingirt(xxx), Hüseyin Yılmaz(xx) (Dk. 87 Ali Kemal Özkan(?), Mert Caymaz(xx), Onur Eriş(xx), Mustafa Tahir Babaoğlu(xx) Dk. 70 Furkan Demir (xx), Hasan Küçcük(xx), Uğur Durmuş(xx)(Dk. 79 Raşit Sevindi (xx)

GOL: Dk. 90 Berk Neziroğulları (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Azad (Pendikspor) - Okan, Onur, Mert, Semih (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 29\'uncu haftasında Pendikspor sahasında Zonguldak Kömürspor\'u 90\'ıncı dakikada Berk Neziroğulları\'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Pendikspor puanını 32\'ye yükseltirken, Zonguldak Kömürspor ise 25 puanda kaldı.