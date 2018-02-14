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Spor

Pendikspor - Silivrispor: 2 - 1

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) STAT: Pendik HAKEMLER:  Mustafa Murat Oğuz, Orhan Fahlıoğulları, Çetin Öncel PENDİKSPOR: Emre Aydın(xx), -  Süheyl Çetin(xx) Dk

14 Şubat 2018 20:02

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Pendik
HAKEMLER:  Mustafa Murat Oğuz, Orhan Fahlıoğulları, Çetin Öncel
PENDİKSPOR: Emre Aydın(xx), -  Süheyl Çetin(xx) Dk. 84 Okan Yıldız(?), Berk Neziroğluları(xxx), Fatih Cerlek(xx)(Dk. 65 Erdem Koçal(x), Yaser Hacımustafaoğlu(xx), Mehmet Alaeddinoğlu(xx), Bahadır Özkan(xx), Erdinç Pekgöz(xx), Erol Yükseker(xxx), Azad Filiz(xx), Kudret Kanoğlu(xx) (Dk. 68 Mustafa Öztürk (x)
SİLİVRİSPOR: Batuhan Ünsal (xx), Yusuf Onur Arıkan (xx), Ali Aytemur (xx), Serkan Gürses (xx), Eşref Korkmazoğlu (xx), Yunus Yaşar (xx), Tolgahan Erbay (xx) (Dk. 84 Ramazan Tarık Ergut), Furkan Safi (xx)(Dk. 67 Sercan Besler), Barış Bakır (xx), İsmail Düzgün (xx), Hüseyin Eray Karataş(xx)(Dk. 84 Tufan)
GOLLER: Dk. 7 Serkan (Silivrispor), Dk 41 Süheyl, Dk. 75 Mehmet (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Fatih, Berk, Azad (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 22\'nci hafta mücadelesinde Pendikspor evinde ağırladığı Silivrispor\'u 2-1 mağlup etti. Pendikspor\'un gollerini 41\'inci dakikada Süheyl ve75\'inci dakikada Mehmet kaydetti. Silivrispor\'un tek golü ise 7\'nci dakikada Serkan\'dan geldi. Pendikspor puanını 28\'e yükseltirken, Silivrispor 10 puanda kaldı.
 

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