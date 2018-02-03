Pendikspor - SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-0

İSTANBUL(DHA)
STAT: Pendik
HAKEMLER: Sabit Selvi, Gökhan Coşar, Tolga Özcan
PENDİKSPOR: Emre, Süheyl, Erol, Erdinç, Berk, Erdem, Azad, Bahadır, Mehmet, Mustafa, Yasin
KIRKLARELİSPOR: Alişan, Saffet, Müslüm, Davut, Osman, Soner, Caner, Mehmet, Hakkı, Oğuzhan, Ahmet
GOL: Dk. 81 Süheyl Çetin
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kırklarelispor\'u konuk eden Pendikspor, maçtan 1-0\'lık galibiyetle ayrıldı. Pendikspor aldığı bu galibiyetle puanını 25\'e yükseltirken, Kırklarelispor, 29 puanda kaldı.
Pendikspor, 21\'inci hafta karşılaşmasında Sakaryaspor\'a konuk olacak. Kırklarelispor ise Gümüşhanespor\'u ağırlayacak.