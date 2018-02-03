Pendikspor - SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-0

İSTANBUL(DHA)

STAT: Pendik

HAKEMLER: Sabit Selvi, Gökhan Coşar, Tolga Özcan

PENDİKSPOR: Emre, Süheyl, Erol, Erdinç, Berk, Erdem, Azad, Bahadır, Mehmet, Mustafa, Yasin

KIRKLARELİSPOR: Alişan, Saffet, Müslüm, Davut, Osman, Soner, Caner, Mehmet, Hakkı, Oğuzhan, Ahmet

GOL: Dk. 81 Süheyl Çetin

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kırklarelispor\'u konuk eden Pendikspor, maçtan 1-0\'lık galibiyetle ayrıldı. Pendikspor aldığı bu galibiyetle puanını 25\'e yükseltirken, Kırklarelispor, 29 puanda kaldı.

Pendikspor, 21\'inci hafta karşılaşmasında Sakaryaspor\'a konuk olacak. Kırklarelispor ise Gümüşhanespor\'u ağırlayacak.