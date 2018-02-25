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Spor

Pendikspor - Karşıyaka: 3-1 

GÖKHAN HEBEPÇİ-İSTANBUL,(DHA) STAT: Pendik HAKEMLER: Sinan Dereci, Nurettin Dinçer Demir, Musa Murat Emre PENDİKSPOR:  Murat (xxx), Süheyl (xxx), Erol (xxx), Erdinç (xx), Berk (xxx), Fatih (xxx) (Dk

25 Şubat 2018 20:10

GÖKHAN HEBEPÇİ-İSTANBUL,(DHA)

STAT: Pendik
HAKEMLER: Sinan Dereci, Nurettin Dinçer Demir, Musa Murat Emre
PENDİKSPOR:  Murat (xxx), Süheyl (xxx), Erol (xxx), Erdinç (xx), Berk (xxx), Fatih (xxx) (Dk. 82 Bahadır), Erdem (xx), Mehmet (xxx), Mustafa (xxx) ,Yasin (xx) (Dk. 87 Taha), Yaser (xxx) (Dk. 90 Yasin Abdioğlu) 
KARŞIYAKA:  Erhan (x), Cenk (xx), Arif (xx), Muhammet (xx) (Dk. 70 Bartu x), Tayfun (xx), Mustafa Değirmenci (xx), Mustafa Aşan (xx)  (Dk. 70 Görkem xx), Metin (xx), Hakan (xx), Onur (xx) (Dk. 87 Batuhan), Doğukan (xx) 
GOLLER: Dk.2 Doğukan (Karşıyaka), Dk. 33 Mustafa, Dk. 49 (P) Yaser, Dk. 74 Yasin (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Muhammet, Arif, Mustafa (Karşıyaka), Murat (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Pendikspor kendi sahasında Karşıyaka\'yı 3-1 mağlup etti. Pendikspor\'un gollerini 33\'üncü dakikada Mustafa, 49\'uncu dakikada Yaser, ve 74\'üncü dakikada Yasin kaydetti. Karşıyaka\'nın ise tek golü Doğukan\'dan geldi. 

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