Pendikspor - Karşıyaka: 3-1 

GÖKHAN HEBEPÇİ-İSTANBUL,(DHA)

STAT: Pendik

HAKEMLER: Sinan Dereci, Nurettin Dinçer Demir, Musa Murat Emre

PENDİKSPOR: Murat (xxx), Süheyl (xxx), Erol (xxx), Erdinç (xx), Berk (xxx), Fatih (xxx) (Dk. 82 Bahadır), Erdem (xx), Mehmet (xxx), Mustafa (xxx) ,Yasin (xx) (Dk. 87 Taha), Yaser (xxx) (Dk. 90 Yasin Abdioğlu)

KARŞIYAKA: Erhan (x), Cenk (xx), Arif (xx), Muhammet (xx) (Dk. 70 Bartu x), Tayfun (xx), Mustafa Değirmenci (xx), Mustafa Aşan (xx) (Dk. 70 Görkem xx), Metin (xx), Hakan (xx), Onur (xx) (Dk. 87 Batuhan), Doğukan (xx)

GOLLER: Dk.2 Doğukan (Karşıyaka), Dk. 33 Mustafa, Dk. 49 (P) Yaser, Dk. 74 Yasin (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Muhammet, Arif, Mustafa (Karşıyaka), Murat (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Pendikspor kendi sahasında Karşıyaka\'yı 3-1 mağlup etti. Pendikspor\'un gollerini 33\'üncü dakikada Mustafa, 49\'uncu dakikada Yaser, ve 74\'üncü dakikada Yasin kaydetti. Karşıyaka\'nın ise tek golü Doğukan\'dan geldi.