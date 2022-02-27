Pendik’te Ukraynalı olduğu iddia edilen kadın ile eşi ölü bulundu

İstanbul’un Pendik ilçesinde, evli bir çift ölü halde bulundu. Yaşamını yitiren kadının, Ukrayna uyruklu olduğu iddia edildi.

Olay Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Ukrayna uyruklu olduğu belirtilen kadın ile denizci olduğu belirtilen eşi yaşadıkları evde ölü bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ederken ismi öğrenilemeyen erkeğin, Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (İHA)