Pendik'te metro inşaatında patlama: 'Dinamitler kontrolsüz şekilde patlatıldı' iddiası

Pendik Kaynarca’da bulunan metro inşaatında patlama meydana geldi. Patlamanın şantiyede inşaat çalışmaları sırasında kullanılan dinamitlerin kontrolsüz şekilde patlatılmasıyla meydana geldiği iddia edildi.

Patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu, çevredeki bazı yurttaşların da yaralandığı öğrenildi.

Pendik Kaynarca’da bulunan metro inşaatında saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, dinamit patlaması meydana geldi.

İHA'nın haberine göre patlamanın, şantiyede inşaat çalışmaları sırasında kullanılan dinamitlerin kontrolsüz şekilde patlatılmasıyla meydana geldiği iddia edildi.

Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu. Tuzla buz olan camların isabet etmesiyle çevrede bulunan bazı yurttaşların hafif yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama hakkında konuşan Ahmet E. "Biz de komşularımızın sayesinde haber alıp geldik. Dükkanımızın camı patlamış. Yukarıda bulunan binanın canları kullanılmaz hale gelmiş. Burada metro çalışması var ondan dolayı dinamit patlatıyorlar. Normalde uyarılar yapılırdı patlama olacağı zaman. Şu an için maalesef durum ortada zarardayız" dedi.

Patlamaya tanık olan başka bir vatandaş, "Biz patlama sesini Kaynarca'dan duyduk. Yaralıların olduğunu söylediler çıkıp geldik. Yaklaşık 1 kilometre öteden patlamalar sonucu masalar sallandı. Burada çalışma olduğunu biliyorduk. Kontrollü patlatma olduğu zaman camilerden anons yapılıyordu. Bu kez etkisi büyük oldu" diye konuştu.

Pendik Kaymakamlığı'ndan açıklama

"Bugün saat 19.40 sıralarında ilçemizin Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan İBB Metro İstasyonu İnşaatında patlama ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; Metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, Patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesindeki bazı işyeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluştuğu, Şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, Olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."