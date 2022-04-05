Beyin ölümü iddiası yalanlandı, hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Pendik'te boş bir araziye terk edilen 3 aylık Nisa bebeğe ilişkin hastaneden yapılan açıklamada, durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Nisa bebeğinin tedavisinin devam ettiği hastaneden yapılan açıklamada, beyin ölümü iddiaları yalanlandı. Buna ilişkin tespit olmadığı, tetkiklerin devam ettiği yönünde açıklama yapıldı.

Bebeğin durumunda bir iyileşme gözlemlenmediği açıklanırken, 48 saatin kritik olduğu belirtildi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitmişti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını vermişti.

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Bebeğin dün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti.

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