Pendik'te bazı kapılara kırmızı çarpı koyan kişi belli oldu

Pendik’te bazı vatandaşların kapılarına kırmızı boya ile çarpı konulmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kapılara işaret koyan kişinin 15 yaşındaki S.Y olduğu ve evine işaret konulan kişilerden H.Y’nin oğlu olduğu belirlendi.

H.Y kendisi hakkında kötü söz söyleyen amcasını korkutmak amacıyla böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Savcılık çocuğu suçun hukuki anlam ve önemini anlayabilecek durumda olup olmadığını belirlemek için Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konu ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde: