Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Öğrenciler değer karmaşası yaşar' dedi, törenlerde kep ve cübbeyi yasakladı!

İstanbul Pendik’te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm özel ve devlet okullarına gönderilen yazı ile mezuniyet törenlerinde kep ve cübbe giyilmesi yasaklandı. Kep ve cübbenin yasaklanmasına ilişkin gerekçe ise “Öğrencilerin değer karmaşası ya da çatışması yaşamalarına fırsat vermemek.” Söz konusu yasak yazısı, ilçede bulunan bütün özel ve resmi okullara gönderildi.

2014-2015 yılı eğitim-öğretim döneminin sona ermesine az bir süre kala, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Otluoğlu tarafından 16 Mart’ta tüm özel ve devlet okullarına gönderilen resmi yazıyla yasak duyurulurken, yasağın gereğinin ivedilikle yapılması istendi.

Birgn’den Çisil Hazal Tenim’in haberine göre, müdür Otluoğlu imzasıyla okullara gönderilen yazıda kep ve cübbe giyilmesinin yasaklanması şu ifadelerle açıklanıyor: “Okullarımız, çocukların ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sağlayan, zihinsel gelişmelerinin yanında yüksek ahlak ve karakter sahibi, milli ve insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirilmesi gereken mekânlar olmak durumundadır. Bu sebeple, öğrencilerimizin okul içi ve okul dışı sosyal ve kültürel faaliyetlerinin, eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun gerçekleştirilmesi, öğrencilerimizin bu tür faaliyetlerde yapılan uygulamalarla değer karmaşası ya da çatışması yaşamalarına fırsat verilmemesi gerekmektedir.”

Sıkıntıya girmesin!

Yazıda yapılacak mezuniyet törenlerinin okul idarelerinin alacağı tedbir çerçevesinde yapılması istendi. Yazıda şu ifadelere yer verildi: “Bu nedenle okullarımız tarafından yapılacak olan yıl sonu gösterisi veya mezuniyet töreni\gecesi faaliyetlerin okul idaresi ve aile birliklerinin işbirliği ile okul idarelerince gerekli tedbirleri alması suretiyle yapılması, programın hazırlanmasında gerek kıyafet gerekse diğer harcamalar bakımından velileri ekonomik yönden sıkıntıya sokacak uygulamalardan kaçınılması, kep ve cübbe giyilmemesi gerekmektedir.”

Aydoğan: Laik eğitimden uzaklaştırma hamlesi

Eğitim Sen 5 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada 4+4+4 eğitim sisteminin Batı karşıtlığını teşvik ettiğini ve gerici, yoz uygulamaları arttırdığını belirtti. Aydoğan, bu yasakların eğitimi ve öğretimi, çağdaş ve laik eğitimin sembolik değerlerinden uzaklaştırmak amacıyla getirildiğine vurgu yaptı.ücretiyle alamıyor.”