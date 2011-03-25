PEN'den İmamın Ordusu'na yapılan baskınlara sert çıkış

T24- Dünya Yazarlar Birliği'nin (PEN) Türkiye merkezi, Ergenekon tutuklusu gazeteci Ahmet Şık'ın kitabı İmamın Ordusu'nu yayımlayacak İthaki Yayınevi'ne yapılan baskınlara karşı basın açıklması yaptı. Anayasadaki düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin maddeleri hatırlatan PEN, hükümeti, hakimleri ve savcıları, emniyet kuvvetlerini Anayasa hükümlerine uymaya çağırdı.

PEN yaptığı yazılı açıklamada "Yazar ve yayıncı örgütleri olarak yazma, yaratma ve bunları yazılı ve

sözlü olarak başkalarına iletme özgürlüklerine getirilen her türlü kısıtlama, baskı ve engellemeye karşı çıkıyoruz ve karşı çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Birliğin Türkiye merkezinin yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Ülkemizde son yıllarda yazdıkları kitaplar, yaptıkları haberler

nedeniyle yazarların ve gazetecilerin yargılanması, tutuklanarak

cezaevlerine konulması uygulamasının yaygınlaşmasını kaygıyla

izlemekteyiz.

Basında yer alan haberlere göre "Dün akşam saatlerinde İthaki

Yayınevi'nde arama yapan polisler, Ahmet Şık'ın yayınevine gönderdiği

"İmamın Ordusu" kitabının kopyasını alarak bilgisayardaki elektronik

dokümanı imha ettiler."

Ahmet Şık'ın henüz yayınlanmamış kitabının yayınevindeki kopyasına el

konulması yayınlama özgürlüğü açısından çok tehlikeli bir aşamaya

geldiğimizin son örneğidir.

Gerçek demokrasinin karşıt fikirlerin serbestçe ifade edildiği,

insanların beğenmeseler dahi bu görüşleri hoşgörü ile karşıladıkları

bir rejim olduğuna inanıyoruz. Yazarlar ve yayıncılar olarak "düşünce

ifade özgürlüğüne" ve buna bağlı olarak "yazma, yayınlama ve yayma

özgürlüğüne" yaşamsal bir önem veriyoruz.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve

Anayasa ile getirilen özgürlüklere aykırı olarak düşünceyi ifade,

yazarlarımızın yazma ve yaratma; yayıncılarımızın yayma; halkımızın

bilgi edinme ve okuma özgürlüklerine getirilen her türlü kısıtlamanın,

engellemenin karşısındayız.

Anayasamızdaki düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin maddeleri bir kez

daha hatırlatmak gereksinimi duyuyoruz:

Anayasa Madde 26: Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim

veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma

hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın

haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Anayasa Madde 29: Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali

teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi verdiği bir kararında Düşünce ve İfade

özgürlüğüne ilişkin yaptığı açıklama biz yazar ve yayıncıların bu

konudaki görüşlerinin de açık bir ifadesidir:

Yargıtay 8. Ceza Dairesi verdiği bir kararında şöyle deniyor: "Türkiye

Cumhuriyeti, hukukun üstünlüğüne dayalı, çoğulcu bir demokrasidir.

Esasen çağımızın ruhu çoğulculuk yani çok sesliliktir. Çoğulculuk ise

birden çok düşüncenin varlığı ve bunların açıklanması temeli üzerinde

kurulabilir. Çünkü, dış dünyaya yansıtma olanağı verilmediği takdirde

düşünce özgürlüğü işlevini yapamaz ve varlık nedenini yitirir. Kişiler

ve toplum, özgür beynin ürünlerinden yararlanamaz. Düşünceleri

tartışarak ve tartarak doğruyu yanlıştan ayırma imkanından yoksun

kalır. Ancak, unutulmaması gerekir ki, ifade özgürlüğü çoğunluk gibi

düşünmeme, kurulu düzeni sorgulama, hatta eleştirme hakkını da kapsar.

Dahası; sarsıcı nitelik taşıyan, toplumun çoğunluğunu kızdıran ve

tartışmaya yönelten fikirler de ifade özgürlüğünün koruması

altındadır. Eğer demokratik bir süreç ve her bireyin gelişmesi

isteniyorsa, anlatım özgürlüğünün korunması hayati önem taşır. Serbest

bir kamuoyu oluşturmak, bütün seçeneklerin tartışılmasını sağlamak ve

en geniş anlamda halkın yönetime katılımını ve denetimini

gerçekleştirmek, ancak bu sayede mümkün olabilir. Elbette temel hak ve

özgürlükler gereklidir. Bu, çağımızın tartışılmaz bir gerçeğidir."

Türkiye Cumhuriyeti'nin, hukukun üstünlüğüne dayalı, çoğulcu bir

demokrasi olduğunu göz önüne alarak henüz yayınlanmamış bir kitabın

yayınevindeki kopyasına el konulmasını düşünce ve ifade özgürlüğünü

engelleyici çok tehlikeli bir girişim olarak değerlendiriyoruz.

Hükümeti, hakimleri ve savcıları, emniyet kuvvetlerini uluslar arası

anlaşmaların, Anayasa'nın ve yasaların düşünce özgürlüğüne ilişkin

getirdiği hükümlere uymaya çağırıyoruz.

Yazar ve yayıncı örgütleri olarak yazma, yaratma ve bunları yazılı ve

sözlü olarak başkalarına iletme özgürlüklerine getirilen her türlü

kısıtlama, baskı ve engellemeye karşı çıkıyoruz ve karşı çıkmaya devam

edeceğiz."