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Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde evlerinin penceresinden bakmak isterken ikinci kattan beton zemine düşen 7 yaşındaki Orhan Ü

23 Nisan 2018 16:50

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde evlerinin penceresinden bakmak isterken ikinci kattan beton zemine düşen 7 yaşındaki Orhan Ü. ağır yaralandı.
İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Çilek Sokak\'taki apartmanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden dışarı bakmak isterken dengesini kaybeden Orhan Ü. beton zemine düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşerek ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi ailesi yaptı. Özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı çocuk, burada tedavi altına alındı. Kafasından aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesi bulunan Orhan Ü. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

 

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