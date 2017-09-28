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Pencereden atıldığı öne sürülen yeni doğmuş bebek öldü

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme İlçesi'nde, hamile kalan 16 yaşındaki A

28 Eylül 2017 20:14

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ın Eşme İlçesi\'nde, hamile kalan 16 yaşındaki A.S., iddiaya göre, dünyaya getirdiği kız bebeği evin penceresinden dışarı attı. Kız bebek hastanede yaşamını yitirirken,
polisin kanlar içinde bulduğu A.S. hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün öğleden sonra, Eşme İlçesi\'nde meydana geldi. Liseyi terk eden A.S. isimli genç kız, iddiaya göre, evinin tuvaletinde kimse yokken gizlice doğum yaptı. Bir kız bebek dünyaya getiren A.S., çocuğu ailesinden korktuğu için tuvaletin penceresinden dışarı attı. Dünyaya gelen kız bebeğinin ağlama seslerini duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, evin duvarının kenarında bebeği, evde ise yeni doğum yapmış A.S.\'yi de kanlar içinde buldu. A.S. ve bebek, 112 Acil servis tarafından Eşme Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanedeki çabalara rağmen minik bebek kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
Yeni doğan bebeğini pencereden atarak ölümüne neden olan A.S., daha sonra nakledildiği Uşak Devlet Hastanesi\'nde gözetim altına alındı. Genç kızın ifadesi doğrultusunda nişanlısı 18 yaşındaki H.Ö. gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, A.S.\'nin nişanlısı ile birlikteliğinden hamile kaldığı, hamileliğini ailesinden gizlediği ve evde doğum yaptıktan sonra ailesinden korktuğu için bebeği dışarıya attığı ileri sürüldü.

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