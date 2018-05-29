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Pencerede sıkışan kediyi zabıta kurtardı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde bir okulun bodrum katındaki yavrularının yanına giderken yarı açık pencerede sıkışan kedi, zabıta ekiplerince kurtarıldı

29 Mayıs 2018 14:02

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir ilçesinde bir okulun bodrum katındaki yavrularının yanına giderken yarı açık pencerede sıkışan kedi, zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Şehit Özden Çınar Kız Meslek Lisesi\'nin bodrum katında bulunan yavrularının yanına giden kedi, içerinin havalanması için, yarı açık bırakılan pencereye sıkıştı. Kediyi gören öğrenciler, bu sırada yoldan geçen zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. 
Kedi, yavrularıyla birlikte belediyenin mobil hayvan ekibi tarafından veterinere götürüldü. 

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