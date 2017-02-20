Pence’den AB’ye işbirliği mesajı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump hükümetinin ilk üst düzey temsilcisi olarak pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile biraraya geldi. Pence, temaslarında ABD'nin AB ile işbirliğini sürdürmek istediği mesajını verdi.

Pence, Tusk ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump adına, ABD'nin AB ile işbirliğini sürdürme ve ortaklık konusundaki tahaahhütlere bağlı olduğunu ifade etmek benim için bir onurdur” şeklinde konuştu. Aradaki görüş ayrılıklarına rağmen aynı hedefi paylaştıklarını vurgulayan Pence, bu hedefin özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri sayesinde barış ve refahı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, sAB'ye ilişkin açıklamaları ile tedirginlik yaratmıştı. Trump göreve başlamadan kısa bir süre önce AB'nin dağılması veya bütünlüğünü korumasının kendisi için fark etmediğini söylemişti. Trump, ayrıca AB'nin, ABD'nin ticaretine darbe vurmak için kurulduğunu iddia etmişti. Bunun yanı sıra Trump İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasını da "harika” olarak nitelendirmişti.

AB memnun

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise ABD Başkan Yardımcısı Pence ile yaptığı görüşmenin ardından ABD ve AB arasındaki ortaklığın olumlu bir geleceği olacağına inandığını söyledi. Tusk ayrıca, Pence'in bütünlüğünü koruyan bir Avrupa'nın çok değerli olduğunu söylediğini aktardı. Geçen aylarda Trump'ın yaptığı açıklamalara işaret eden Tusk, Avrupalıların "Pence ile görüşmeye” gerçekten ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise AB ve ABD arasında tam bir ayrılığın yaşanacağına inanmadığını ancak görüş ayrılığı yarattığı düşünülen konular üzerinde konuşulması gerektiğine işaret etti. Juncker, dünya çapındaki istikrarın AB ve ABD arasındaki iyi ilişkilere bağlı olduğunu vurguladı. Juncker ayrıca "ABD'deki yaygın kanının aksine” ABD ve AB arasında sıkı ekonomik ilişkiler olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence Brüksel temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de biraraya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılmak üzere mayıs ayı sonunda Brüksel'e gitmesi bekleniyor.

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AFP/dpa, JD/BD