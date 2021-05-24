Pençe-Yıldırım Harekâtı'nda 1 asker şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekâtı'nda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Harekâtta, ikmal faaliyetleri sırasında Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin helikopterden iniş sırasında yaralanırken, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.