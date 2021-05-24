Pençe-Yıldırım Harekâtı'nda 1 asker şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekâtı'nda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Harekâtta, ikmal faaliyetleri sırasında Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin helikopterden iniş sırasında yaralanırken, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.