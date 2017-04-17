Pence: ABD'nin Kuzey Kore'ye sabretme devri bitti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkesinin Kuzey Kore'yle "stratejik sabır gösterme" döneminin sona erdiğini söyledi.

Pence bu açıklamayı, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti, Kore Yarımadası'nda Kuzey Kore ve ABD'nin karşılıklı hamleleriyle gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

Pence, Kuzey Kore'nin dünkü başarısız olan füze denemesinden saatler sonra Güney Kore ziyaretine başladı.

Güney Kore medyasına göre ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı hazırlık durumunu test etmek üzere ortak bir hava tatbikatına başladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Güney Kore Cumhurbaşkanı Vekili Hwang Kyo-ahn ile birlikte yaptığı açıklamada, bir önceki ABD yönetiminin "stratejik sabır" politikası izlerken Kuzey Kore'nin füze denemesi ve nükleer denemeler yaptığını, ancak bu dönemin artık sone erdiğini söyledi.

Hwang ise Kuzey Kore'den yönelebilecek tehditlere karşı tasarlanan ve "Thaad" olarak bilinen tartışmalı Amerikan füze savunma sisteminin yerleştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da geçen ay askerden arındırılmış bölgeye yaptığı ziyarette, Kuzey Kore'ye karşı önleyici saldırı ihtimalinin masada olduğunu söylemşiti.

BBC'nin Seul'deki Muhabiri Stephen Evans, ABD'nin politikasının bir yandan ekonomik ve askeri baskıyı korurken, bir yandan da Çin'i Kuzey Kore konusunda bir şeyler yapmaya ikna etmek olduğunu söylüyor.

Pyongyang yönetiminin en büyük ve neredeyse tek müttefiki Çin, Kuzey Kore'ye tüm testlerin durdurulması isteğini tekrarlamış ve barışçıl bir çözüm çağrısında bulunmuştu.

Pekin yönetimi ABD'nin bölgeye savaş gemileri yollamasını ise eleştirmişti.