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Dünya
Deutsche Welle

Pence: ABD Avrupa'nın en büyük müttefiki olmayı sürdürecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence Münih Güvenlik Konferansı’nda bir araya geldi.

18 Şubat 2017 17:18

ABD Başkan Yardımısı Mike Pence Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Donald Trump hükümetinin NATO'ya sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirtti. Pence "Başkan Trump adına bugün size temin ederim ki Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya sıkıca bağlıdır ve transatlantik ittifaka karşı yükümlülüklerimizi sarsılmaz bir biçimde yerine getireceğiz” dedi. ABD'nin en önemli NATO partneri olmaya devam edeceğini vurgulayan Pence Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya çağırdı. Avrupalıların yükü paylaşma sözünü tutmadığını vurgulayan Pence bunun ittifakın altını oyduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Pence "Daha fazlasını yapmanın zamanı geldi” diye konuştu.

NATO'da üye her ülkenin 2024 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hâsılasının en az yüzde 2'sini savunmaya harcaması konusunda mutabakat bulunuyor. ABD'de bu oran yüzde 3,6; Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda ise yüzde 1,5'in altında. Almanya ise gayrisafi yurtiçi hâsılasının yüzde 1,2'sini savunmaya ayırıyor. Merkel Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Almanya'nın yüzde ikilik hedefe bağlı olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için çaba göstereceğini söyledi. Başbakan Merkel ancak aynı zamanda savunma bütçesinin yüzde 8'den fazla artırmanın mümkün olmadığını da ifade etmişti. Savunma bütçesini yüzde 8'in üzerinde artırmadığı takdirde Almanya'nın 2024'e kadar yüzde ikilik hedefi tutturması da mümkün gözükmüyor.

Merkel'den uluslararası işbirliği vurgusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada uluslararası işbirliğinin önemine değindi. "Ortak çok taraflı yapılar için mücadele etmenin yararlı olduğu kanaatindeyim” diyen Merkel hiçbir devletin dünyadaki zorluklarla baş etmeyi tek başına başaramayacağını vurguladı. Avrupa Birliği gibi uluslararası yapıların bu açıdan yeterli olmadığını belirten Almanya Başbakanı, bu yapıların daha güçlü ve krizlere daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Merkel konuşmasında ayrıca İslami otoritelere de bir çağrı yaparak İslamı, terörizmden kesin bir dille sınırlandırmalarını istedi. Almanya Başbakanı Merkel, Batılı siyasetçilerin bunu İslami otoriteler gibi yapmasının mümkün olmadığını belirtti.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, AFP / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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