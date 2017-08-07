Pence: 2020'de başkan adaylığına hazırlandığım iddiası doğru değil

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2020'de başkan adaylığına hazırlandığı yolundaki söylentilerin "saçma ve utanç verici" olduğu açıklamasında bulundu.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi Cumartesi günü bazı Cumhuriyetçilerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden aday olmayacağı varsayımıyla 2020 başkanlık seçimleri için şimdiden bir "gölge kampanya" başlattıklarını yazmıştı. Gazete, bir çok farklı kaynağa atıf yaparak, Pence'in, Trump aday olmaz ise aday olmayı planladığını ima ettiğini de kaydetmişti.

Pence ise bu iddiaları "utanç verici ve hakaretamiz" bulduğunu, bunun yönetimi bölmeye yönelik bir girişim olduğunu söyledi.

NYT, Trump'ın seçim kampanyasında Rusya ile işbirliği yapılmış olması ihtimaliyle ilgili soruşturmalar da dahil Beyaz Saray içindeki çalkantıların, bazı Cumhuriyetçileri, yönetim henüz birinci yılını doldurmadan "Daha önce örneği yaşanmamış bir biçimde" erkenden harekete geçmeye yönelttiğini yazmıştı.

Haberde Başkan Yardımcısı Pence'in "bağımsız bir güç odağı" yarattığı ve fon toplama amaçlı bir grup oluşturduğu da kaydedilmişti.

"Her türlü iddia gülünç ve saçmadır"

Pence bu haberle ilgili açıklamasında "Bu iddialar tamamiyle gerçek dışıdır" dedi ve seslerini şöyle sürdürdü:

"Benimle ilgili ne tür yalan haberler yayılırsa yayılsın, bütün ekibim başkanın programını uygulamaya ve onu 2020'de yeniden seçtirmeye odaklı olarak çalışmayı sürdürecektir. Bunun aksine her türlü iddia gülünç ve saçmadır."

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanlarından Kellyanne Conway de NYT'nin haberini "tam bir uydurma" diyerek yalanladı.

Conway, "Başkan yardımcısının 2020'ye hazırlandığı kesinlikle doğru. Ama 2020 seçimlerinde başkan yardımcılığına yeniden aday olmak üzere" dedi.

NYT adına konuşan bir yetkili ise haberin arkasında durdu ve "Yazdıklarımızın doğruluğundan eminiz ve haber kendi doğruluğunu kanıtlamaya devam edecek" diye konuştu.