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Dünya

PENCAP VALİSİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ İSLAMABAD (A.A)

04 Ocak 2011 16:35

-PENCAP VALİSİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ İSLAMABAD (A.A) - 04.01.2011 - Pakistan'ın Pencap valisinin, ülkenin önemli alışveriş merkezlerinden birinde koruması tarafından silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi. Polis Yetkilisi Muhammed İftikhar, Vali Salman Teysir'in kendisini korumakla görevli bir özel birlik mensubu tarafından vurulduğunu kaydetti. İslamabad'daki saldırıda 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. Saldırının ardından gözaltına alınan zanlının yaralı olup olmadığı hakkında bir bilgi verilmedi. Vali Teysir, 2007'de suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto'nun lideri olduğu Pakistan Halk Partisi'nin üst düzey yetkililerindendi.

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