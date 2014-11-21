Penaltılar artık maçtan önce mi atılacak?

UEFA, seri penaltı atışlarının maçtan önce yapılmasını gündemine aldı. Karşılaşma öncesi avantaj yakalayan takım, 120 dakika berabere sonuçlanırsa tur atlayacak. Böylece iki ekibin de atak oynamasını sağlamak amaçlanıyor.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; futbolu daha izlenebilir ve heyecanlı getirmek için çalışmalar yürüten UEFA bazı ilginç değişiklikleri gündemine aldı. Buna göre; yedek kulübesi genişleyecek, hatta 10 dakikalık mini cezalar getirilecek. Bu yeni kuralların incelenmesinden ise Manchester United'ın eski menajeri Alex Ferguson sorumlu olacak. Ferguson, UEFA Elit Teknik Direktörler Forumu'nda hakemlerle birlikte çalışmalar yapacak.

Söz konusu uygulamalar hala "radikal fikirler" kapsamında. Ancak Independent gazetesinin "güvenilir kaynaklara" dayandırdığı haberinde UEFA'nın bazı değişiklikleri 2016 Avrupa Şampiyonası'na yetiştirmeyi düşündüğü belirtildi.