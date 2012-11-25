'Penaltı olunca Fenerliler sevindiler ama yine erken anons'

Spor Toto Süper Lig'de Elazığspor maçının son dakikasında kaleye geçerek, uzun yıllar unutulmayacak bir penaltı kurtarışına imza atan Felipe Melo, kaleye geçtikten sonra Taffarel'in verdiği taktiklerin çok işe yaradığını söyledi.



Galatasaray, Elazığspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Hakem, 88. dakikada bir pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi ve Muslera'yı oyun dışı bıraktı. Tüm oyuncu değişim haklarını kullanan Galatasaray'da kaleye Melo geçti. Göksu Türkdoğan'ın kullandığı penaltıyı kurtaran Melo, maçın kaderini belirledi.

Melo, maç sonrası yaptığı açıklamada 'Taffarel'in verdiği taktiklerin çok işe yaradığını' söyledi.

Brezilyalı yıldız, "Taffarel, gerçekten çok üst düzey bir kaleciydi. Onun kariyerinde böyle kritik anlar çok yaşandı ve o nedenle onun tecrübesi tartışılmaz. Son dakikada Muslera atıldıktan sonra kaleye geçtim ve Taffarel'in verdiği taktikler çok işime yaradı. Hem penaltı pozisyonunda, hem de serbest vuruş pozisyonunda bana bazı şeyler söyledi. Penaltıyı kurtarırken ve serbest vuruşta barajı kurdururken bana çok yardımları oldu" diye konuştu.



'Daha önce de yaşamıştım'



Böyle bir tecrübeyi daha önce La Liga'da da yaşadığını ifade eden Felipe Melo, "Daha önce Racing Santander'de böyle bir tecrübem olmuştu. Lig maçında Barcelona ile oynuyorduk ve penaltıyı da Ronaldinho atıyordu. O pozisyonda da kaleye geçmek zorunda kalmıştım. Ancak bu akşam galibiyeti hakeden zaten Galatasaray'dı. Benim penaltı kurtarmam da benim adıma çok güzel oldu." dedi.

Melo dünya basınında



Felipe Melo'nun çıkardığı penaltı sadece Türkiye'de değil dünya basınında da gecenin konusu oldu.

Dünyaca ünlü İspanyol Marca gazetesi Melo'yu manşete çıkarırken, 'Brezilyalı yapması gerekeni yaptı' başlığını kullandı.



Twitter'da Melo patlaması



Melo'nun kurtardığı penaltı sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da çok konuşulan konulardan biri oldu.

Twitter'da kullanıcıların attıkları tweetler'den bazıları şöyle:

@gigabeyt: Felipe Melo'nun penaltı kurtarması normalde, Bekir'in rövaşatası beni Mayalara inanmaya zorladı! Şunun şurasında kaç gün kaldı!

@zlalSan: Felipe Melo'nun kurtardığı penaltı ne kadar olay oldu ya.kimi yensek kuyruk acısını hep başkaları çekiyor..

@BurakCanGnc: Fernando Muslera'nın PENALTI attığı; Felipe Melo'nun PENALTI kurtardığı takıma #GALATASARAY denir.

@ilkAkyz: Felipe Melo’nun kurtardığı penaltıdan sonra önümüzdeki hafta da kaleye geçmesi kesinleşmiş. Yedek kaleci Ufuk’a kulüp bulması söylenmiş.

@UnalBasgan: Önce Muslera'nın gol atması şimdi Felipe Melo'nun penaltı kurtarması... Sahaya ilk 11'de çıksam şaşırmazsınız herhalde?

@TepeEfe: Muslera'nın kırmızı kart görmesiyle umutlanan Ufuk Ceylan'nın Felipe Melo'nun kurtarışıyla hayalleri tekrardan suya düştü.

@aytuncyurtdagln: Allah'ın adaleti,Felipe Melo'nun ellerinde hayat buldu...

@ibrhmguney: Felipe Melo'nun içine Muslera kaçmış... :D :D

@aslan_arena: Rieradan sol bek, Melodan kaleci yapan Fatih Hocamız yakinda Ünal Aysalı ilk 11 e alirsa sasirmayin

@MuhsinTavsan: Yekta icinden: Ulan ayda yılda bi gol attık onda da Melo kahraman oldu iyi mi ya

@NOAHCOMMENT: Yanimda iki tane fenevli vardi penalti olunca cok sevindiler AMA Yine erken anons :-)