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Spor

Penaltı kurtarmak Harun Tekin'in işi

Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin, üst üste 5. penaltıya da izin vermedi

06 Aralık 2016 11:47

Bursaspor'un başarılı kalecisi Harun Tekin, Rizespor maçında kurtardığı penaltı ile takımını ipten aldı. Harun Tekin, bugün kurtardığı penaltı ile son 5 penaltıda kalesini gole kapattı.

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftada karşı karşıya gelen Bursaspor - Çaykur Rizespor mücadelesine Harun Tekin damga vurdu. Başarılı file bekçisi, 86. dakikada Kweuke'nin penaltısını kurtararak takımına 3 puanı getiren isim oldu. 

Harun Tekin, bu penaltıyla birlikte üst üste 5. penaltıda da gole izin vermedi. Tekin, Kweuke'nin penaltısından önce de Eto'o, Gomez, Tunay ve Ghilas'ın penaltılarında gole izin vermemişti. 

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