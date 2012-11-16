Oda TV duruşmasına PEN üyeleri zorlukla girebildi

Çağlayan'da adliye binası önünde sabah saatlerinde bir araya gelen gazeteci meslek örgütlerinin temsilcileri basın açıklaması yaptı. Uluslararası PEN temsilcileri de duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi. Gazeteci Soner Yalçın ile Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tutuklu olarak yargılandığı davaya tutuksuz sanıklar Nedim Şener, Ahmet Şık, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Muhammet Sait Çakır, İklim Ayfer Kaleli, Ahmet Mümtaz İdil, Şükrü Doğan Yurdakul, Müyesser Yıldız ile Coşkun Musluk da katıldı.

Duruşmaya mahkeme başkanı Mehmet Ekinci'nin yurt dışında olması nedeniyle Hikmet Şen başkanlık ediyor. Yoğun ilgi nedeniyle izleyicilerin bir kısmı salona giremedi. Uluslararası heyette yer olmadığı gerekçesiyle salona alınmadı.

PEN Başkanı John Ralston Saul gazetecilerin görevliler ile yaptığı görüşme sonrası duruşma salonuna girebildi. Duruşmayı izlemeye geneler arasında CHP Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Milletvekili Melda Onur, Ayşe Arman, Leman Sam, Uğur Dündar gibi isimler de bulunuyor