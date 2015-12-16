PEN: Türkiye'de ifade özgürlüğü sorunu kronik, sistematik ve evrim geçiriyor

Uluslararası yazarlar birliği PEN International, Türkiye raporunda dijital ortamda ifade özgürlüğünün ciddi biçimde kötüleştiği uyarısı yaptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere görei PEN International ile PEN Norveç'in ortaklaşa yayınladıkları raporun önsözü, tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ithaf edildi. "İzleme, Gizlilik ve Oto-Sansür: Türkiye'de dijital özgürlüklerde yeni engeller" başlıklı raporda "PEN International ve dünyadaki merkezleri, Türkiye'de ifade özgürlüğü engelleriyle uzun süredir ilgileniyor. Türkiye'de ifade özgürlüğü sorunu kronik, sistematik ve sürekli evrim geçiriyor" ifadeleri yer alıyor.

"Can Dündar ve gazeteci Erdem Gül hemen serbest bırakılsın"

Türk yetkililerin internet üzerinden ifade özgürlüğüne yönelik baskıları artırdığı vurgulanan raporda, gazeteci ve yazarlara dijital ortamdaki yazıları nedeniyle eziyet edildiği, internetin yetkililer tarafından sansür edilmesinin kolaylaştığı, toplu izleme uygulamalarının başladığı ve Türkiye'de internet hizmeti sağlayan telekom şirketlerine de baskı yapıldığı aktarılıyor.

PEN International Başkanı Jennifer Clement, "Türk halkının çıkarına olan dijital ortamdaki meşru tartışmalar üzerinde Türk yetkililerin olağanüstü kontrol sahibi olmaya çalışmasından ötürü derin bir endişe duyuyoruz" dedi. Clement, Can Dündar ve gazeteci Erdem Gül'ün hemen serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

"Bireylerin özel hayatına saygı gösterin!"





Raporda İlker Yaşar, Bülent Yılmaz, Ufuk Çalışkan, Fazıl Say, Sevan Nişanyan, Ekşi Sözlük, Hikmet Çetinkaya, Ceyda Karan, Musa Kart, Bahadır Baruter, Özer Aydoğan, Levent Pişkin, Sedef Kabaş, Cevheri Güven ve Murat Çapan gibi isimlerin davaları inceleniyor.



Raporun tavsiyeler bölümünde Türkiye'nin uluslararası insan hakları ilkelerine uyması, yasalarında "terörizm, organize suçlar ve propaganda" tanımlarını daraltması, bireylerin özel hayatlarının gizliliğine saygı göstermesi ve güvenlik güçlerinin üzerinde yargı kontrolünü sağlaması çağrısında bulunuyor.