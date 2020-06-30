PEN Türkiye Yazarlar Derneği'nden Madımak Katliamı bildirisi: 27 yıldır yanıyoruz, kanıyoruz, utanıyoruz

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, 2 Temmuz 1993’te yaşanan Madımak Katliamı'na ilişkin yayımladığı bildiride, "27 yıldır yanıyoruz, kanıyoruz, utanıyoruz" dedi.

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin ateşe verilerek hayatını kaybedenler için bir bildiri yayımladı. Bildiride, "27 yıldır yanıyoruz, kanıyoruz, utanıyoruz" denildi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"27 yıldır yanıyoruz, kanıyoruz, utanıyoruz! Yaşasalardı ‘klasik’ olacaklardı, yaktınız ‘efsane’ oldular. Ama siz mazlumsunuz, mağdursunuz, her zaman haksızlığa uğrayansınız. Ee onlar da ‘salyangoz satmayacaktı!’, milletin değerlerine saygısızlık etmeyecekti!

"Siz her zaman doğruyu söylersiniz, söz söyleyen yoktur sözünüz üstüne, baş göz üstüne. Güzel Anadolu’muza gelip, burayı karıştırmayacak, milletin sinirleriyle oynamayacaklardı! Elhak, eyvallah, nereye gidilecek, ne söylenecek, ne söylenmeyecek hepsini siz bilirsiniz. Biz bilemedik, 2 Temmuz 1993 şehitlerimiz de bilemedi, işledik bir kusur işte! İşledik de bunun karşılığı cinayet miydi, oteli ateşe verip insanları yakmak mıydı?

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35…

"Sayılara vurdular bizi haydi kalk!’ Hadi uyan, bak 35 canı yaktılar! 2 Temmuz 1993’de, Madımak Oteli’nde, Sivas’ta! 27 yıldır yanıyor hala, kanıyor hala, bir parça merhameti olan utanıyor hala! Sizi bilmiyoruz ama, biz yanıyoruz, kanıyoruz, utanıyoruz hala"

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