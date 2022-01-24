PEN Türkiye'den Aksu ve Kabaş'a destek: Dilimizi kimse koparamaz, kalemimizi kimse kıramaz!

PEN Türkiye, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği sanatçı Sezen Aksu ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında bir açıklama yayınlayarak, "Dilimizi kimse koparamaz, kalemimizi kimse kıramaz! Koparamaz, kıramaz, kesemezsiniz, dilimizden kurtulamazsınız" dedi.

PEN Türkiye Aksu ve Kabaş'a destek vererek, "Sezen Aksu'nun yanındayız. Bir atasözünden yaptığı alıntıyla konuşan gazeteci Sedef Kabaş'ın gece yarısı gözaltına alınıp tutuklanmasını kabul edilemez buluyor, kınıyor, derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

"Koparamaz, kıramaz, kesemezsiniz, dilimizden kurtulamazsınız!"

"'Sözün bittiği yerdeyiz!' Bu cümleyi hep umutların tükendiği, karanlığın iyice koyulaştığı anlarda söylemek adettendir. Bu kez öyle değil. Bu kez sözün bittiği, şarkının başladığı yerdeyiz. Sezen Aksu yine dilimiz oldu ve şarkımızı başlattı. Öfkemiz sevincimize, gözyaşlarımız kahkahalarımıza, kederimiz itirazımıza dönüşüyor.



"Tasavvufu da onu yaşatan 'Anadolu İrfanı'nı da çoktan unutmuş bir zihniyetin 'asarım, keserim, koparırım' tehditlerine karşılık, PEN Türkiye olarak elbette sanatçılarımızın, yazarlarımızın, gazetecilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz: Dilimizi kimse koparamaz! Kalemimizi kimse kıramaz! Koparamaz, kıramaz, kesemezsiniz, dilimizden kurtulamazsınız!



"Burası Anadolu'dur, binlerce yıldır binlerce ozan, bilge yetiştirmiş, onlara kulak ve gönül vermiş, uygarlıklar yurdudur. Tarihten nice hükümdarlar, padişahlar, sultanlar gelmiş geçmiş, ozanların sözü, sesi sürmüş, dilden dile söylenerek, dili çoğaltarak bugüne gelmiştir.

Yunus Emrelerin, Pir Sultanların, Hacı Bektaş Velilerin, gönül erenlerinin geleneği, yoludur bu. Bazen Tanrıyla söyleşerek, bazen ağıt yazarak, bazen eğlenip hicvederek, Tanrıyla da diğer kutsallarla da insanla da doğayla da barış içinde, sevgiyle yaşayıp gelen, süren bir yoldur.



"PEN Türkiye olarak biz işte bu yolun yolcusuyuz. Sezen Aksu'nun yanındayız. Bir atasözünden yaptığı alıntıyla konuşan gazeteci Sedef Kabaş'ın gece yarısı gözaltına alınıp tutuklanmasını kabul edilemez buluyor, kınıyor, derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Ne olmuştu?

Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri iktidara yakın isimlerce sosyal medyada hedef gösterildi.

Ankara'da Mikail Yılmaz isimli bir avukat ile beraberindeki bir grup ise Aksu hakkında, "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu, iktidara yakın bir grup Aksu'yu evinin önünde protesto etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında Aksu'yu hedef gösterdi.

Erdoğan da cuma namazı sonrası mihraba çıkarak yaptığı açıklamada "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" dedi.

Gazeteci Sedef Kabaş ise Tele1'de katıldığı programda "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" dedi. Kabaş, 02.00'da sıralarında gözaltına alındı.

Kabaş bu sözleri nedeniyle, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından hedef gösterilmişti.

Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Cezaevine gönderildi.