Duygu Asena anısına düzenlenen PEN Duygu Asena Ödülü, bu yıl Prof. Dr. Ayşe Buğra'ya verildi. Online düzenlenen töreni Cumhuriyet gazetesindeki köşesine taşıyan PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral, “Ayşe Buğra’nın, ödülü kabul konuşması, tarih ve coğrafyada; kadınlar ve edebiyat dünyasında eşsiz bir yolculuktu” değerlendirmesini yaptı. Oral, “İyi ki varsın sevgili Ayşe Buğra!” düşüncesini dile getirdi.

Oral yazısında, "Benim vurgulamak istediğim şu birkaç nokta: Üniversitelerimiz çağdaş ve evrensel değerlerden uzaklaştırılırken; akademik bağımsızlık baskı ve tehdit altındayken, dünya çapındaki bilim insanımız Ayşe Buğra, yaşadığı tüm güçlüklere, engellere karşın kendini öğrencilerine adamayı sürdürmüştür. İşkenceye dönüşen adalet arayışı boyunca, haksızlıklara baş eğmemenin de örneğini vermiştir. Siyasi otoritenin hakaret, iftira ve tehditlerine uğramış; hedef gösterilmiş, aşağılanmaya çalışılmıştır. Kişilik haklarına saldırılmış, hem bir Cumhuriyet aydını hem de kadın olarak kendisine bedel ödetilmek istenmiştir. Bu saldırılar, bu hoyratlık karşısında her zamanki sağduyulu, alçakgönüllü duruşunu bozmamış ve muhteşem bir insanlık, vicdan ve terbiye dersi vermiştir." ifadesini kullandı.

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